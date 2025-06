Lesuisse kwam op 18-jarige leeftijd bij de jeugdacademie van Limburg United en maakte zijn profdebuut in het seizoen 2019/20. Hij groeide uit tot een belangrijke pion van de Limburgse ploeg, met een gemiddelde van tien punten, 3,3 rebounds en 1,2 assists dit seizoen in de competitie en negen punten, 3,5 rebounds en 1,7 assists in de FIBA Europe Cup.

Met de komst van de small forward (1m90) verwelkomt Kortrijk "een echte teamspeler met een dodelijk afstandsschot en ijzersterke mentaliteit", klinkt het in een mededeling.

Kortrijk en Limburg United werden allebei uitgeschakeld in de halve finales van de play-offs, door respectievelijk Oostende en Mechelen.