“Wat een rollercoaster is die finale geweest! We beginnen met een nederlaag hier, nog maar een goede week geleden. Om het dan hier te kunnen afmaken, dat is fantastisch. De ontlading is ongelooflijk.” Aan het woord is Knack-icoon Matthijs Verhanneman. Voor hem is het z’n tiende titel en op z’n zachtst gezegd een van de spannendste.