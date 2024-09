OH Leuven en KV Kortrijk hebben zondagavond de punten gedeeld in de afsluiter van de achtste speeldag in de Jupiler Pro League. Het werd 1-1. Konan N'Dri (62.) wiste voor de thuisploeg de openingstreffer van Dion De Neve (56.) uit. OH Leuven (11 ptn) is in de tussenstand elfde, Kortrijk (8 ptn) blijft als veertiende in de gevarenzone.