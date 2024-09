Jelle Vossen bracht de thuisploeg na 41 minuten op voorsprong met een rake kopbal. Met een knap schot verdubbelde Jeppe Erenbjerg in de toegevoegde tijd de voorsprong.





Kort na de herneming scoorde Zulte Waregem een derde keer via Pape Diop. Een tiental minuten later zorgde Flavio da Silva opnieuw voor wat spanning in de Elindus Arena, maar dichter kwamen de bezoekers niet meer.





In het klassement sprint Zulte Waregem na een negen op negen naar de tweede plaats met 10 punten, drie minder dan leider RWDM.