Geen herhaling van het sprookje in de CEV Cup twee jaar geleden, toen speelde Knack Roeselare de finale tegen het Italiaanse Modena. Na een sterke campagne in de Champions league belandden de West-Vlamingen opnieuw in de tweede Europese competitie. Daarin wachtte in de kwartfinale een dubbele confrontatie tegen het Franse Tours

In de heenmatch begon Knack sterk, maar gaf het een 2-0 bonus nog weg en verloor Roeselare uiteindelijk met 2-3. In de terugwedstrijd moest het dus gaan winnen in Tours om nog kans te maken op de halve finales. Roeselare moest het zonder spelverdeler Stijn D'Hulst stellen, maar begon toch goed aan de partij. Halfweg de eerste set stond het 8-12 voor. De Franse tegenstander knokte zich weer terug tot 20-20 en pakte uiteindelijk set één met 25-21.

De tweede set verliep gelijkopgaand tot 18-17, nadien schakelde Tours in eigen huis een niveautje hoger en stoomde het door richting 25-19 setwinst. Knack volledig met de rug tegen muur dus en ook set drie bracht geen beterschap. De Fransen gingen door op hun elan en via 19-13 werd het uiteindelijk 25-17 en een 3-0 overwinning voor Tours. Einde verhaal voor Roeselare in Europa.

De West-Vlamingen mogen de kop niet te langen laten hangen want komende zondag volgt al de bekerfinale. Dan wacht Volley Menen voor een West-Vlaamse bekerclash in het Antwerpse Sportpaleis.