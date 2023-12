Emma Meesseman en co. leidden na het eerste kwart nog met 21-25, maar trokken in de drie kwarts die daarop volgden aan het kortste eind. Julie Allemand was in het winnende kamp goed voor twaalf punten, zes rebounds en vier assists.

Meesseman liet aan Turkse zijde negentien punten, zes rebounds en vier assists optekenen. Fenerbahçe blijft ondanks het eerste puntenverlies leider in de poule met zeventien punten. Lyon klimt dankzij haar tweede overwinning naar de zesde positie met elf eenheden.