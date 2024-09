De Supercup is de wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar, maar omdat Knack allebei die prijzen won, is bekerfinalist Menen de tegenstander in Aalst. De eerste set gaat naar Roeselare met 27-25. Maar Menen is niet onder de indruk en gaat op en over Roeselare. 22-25, 23-25 en 18-25.

Het is de eerste prijs in de clubgeschiedenis van Decospan Menen.