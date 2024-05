Voor Winkel Sport was het de laatste thuiswedstrijd op de voorlaatste speeldag in eerste nationale. Niet alleen voor dit seizoen, maar voor altijd. Want de eerste ploeg houdt ermee op, omdat voorzitter en hoofdsponsor Geert Cool de club verlaat en naar Roeselare trekt. Hij neemt meteen ook zowat de hele ploeg mee. Die wou wel in schoonheid afscheid nemen van het thuispubliek tegen Tienen.