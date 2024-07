Op het EK in Rome gooide Milanov 60m49, op het BK in Brussel 62m09. Zijn Belgisch record dateert uit 2016 met 67m49. Helena Ponette mocht al met de aflossingsploeg naar Parijs, en nu dus ook individueel. De top 48 van de wereld mag naar Parijs, en daar is de Oostendse bij met haar chrono van 51'88" op het BK.