Op zaterdag 21 februari vatte een elektriciteitskast in het Stade du Pairay vuur. De wedstrijd, die om 16 uur had moeten aanvatten, werd eerst uitgesteld naar 16.30 uur, maar ook toen bleek het stadion nog niet aan de veiligheidsvoorwaarden te voldoen.

De disciplinaire Raad geeft KV Kortrijk nu gelijk in dit dossier. “KV Kortrijk neemt kennis van deze uitspraak. Deze beslissing bevestigt het oorspronkelijke standpunt van de club. De club richt nu de blik vooruit en kijkt uit naar een sportieve verderzetting van de competitie in de komende weken,” schrijft de club op haar website.

Door de drie extra punten loopt Kortrijk weer uit op eerste achtervolger Beerschot.