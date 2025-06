KV Kortrijk nam De Neve in de zomer van 2022 transfervrij over van Zulte Waregem. Op de linkerflank kwam hij 82 keer in actie voor KVK, waarin hij 5 keer scoorde en 7 assists gaf. Met de VeeKaa degradeerde hij afgelopen seizoen uit de Jupiler Pro League.

De Neve vindt geen landgenoten terug in de kern bij Blackburn. The Riversiders, die in het seizoen 2011-2012 voor het laatst in de Premier League uitkwamen, eindigden afgelopen seizoen onder leiding van de Fransman Valérien Ismaël als zevende in de Championship.