Tegelijkertijd neemt KVK afscheid van Joseph Akpala. De voormalige spits was sinds 2022 assistent-coach in het Guldensporenstadion en nam ook vijf keer de rol van interim-trainer op zich. Akpala trekt nu naar Club Brugge, waar hij deel uitmaakt van de uitgebreide staf van hoofdtrainer Nicky Hayen. Hij wordt er “Player Development Coach” en zal zich focussen op de individuele groei van spelers in de A-kern.

Bij Club Brugge vervoegen naast Akpala ook Jonathan Alves en Mitch Delcour de staf. Alves, eerder aan de slag bij onder meer RSC Anderlecht en de Belgische U19, wordt “Team Development Coach” en waakt over de langetermijnvisie. Delcour schuift door van Club NXT naar de A-kern als “Pathway Coach”, met focus op de doorstroming van jonge talenten.