De U19-ploeg van Club Brugge heeft woensdag zijn eerste nederlaag dit seizoen geleden in de Youth League. In Lissabon verloor blauw-zwart met 2-1 van Sporting. De Brugse jongeren waren wel al zeker van kwalificatie voor de tweede ronde na een 12 op 12 in de eerste vier matchen.
Manuel Kissanga (50.) en invaller Jorge Ferreira (79.) zorgden voor de thuisdoelpunten in de Portugese hoofdstad. De aansluitingstreffer van Yanis Musuayi (90.+2) kwam te laat. Bij Sporting stond er met Zaid Bafdili overigens een landgenoot aan de aftrap. Hij gaf de assist voor de openingstreffer.
Arsenal wacht op laatste speeldag
Club NXT pakte de voorbije weken knappe zeges tegen achtereenvolgens Monaco, Atalanta, Bayern München en FC Barcelona. Het was zo voor aanvang van het duel in Lissabon al zeker van kwalificatie voor de knock-outfase. Op de slotspeeldag, op woensdag 10 december, ontvangt Club Arsenal.
In de tussenstand van de Youth League is Club na vijf speeldagen voorlopig vijfde, met 12 punten. Sporting (11 ptn) volgt op de zevende plaats.