Club NXT pakte de voorbije weken knappe zeges tegen achtereenvolgens Monaco, Atalanta, Bayern München en FC Barcelona. Het was zo voor aanvang van het duel in Lissabon al zeker van kwalificatie voor de knock-outfase. Op de slotspeeldag, op woensdag 10 december, ontvangt Club Arsenal.

In de tussenstand van de Youth League is Club na vijf speeldagen voorlopig vijfde, met 12 punten. Sporting (11 ptn) volgt op de zevende plaats.