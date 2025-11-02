17°C
Per­fect rap­port voor Club NXT: Na Bay­ern, gaat ook FC Bar­cel­o­na voor de bijl

De jeugd van Club Brugge blijft indruk maken in de Youth League. Club NXT verraste FC Barcelona met een overtuigende 2-0-zege en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Een sterke eerste helft en een doelpunt in de slotfase van Jakke Van Britsom beslisten de wedstrijd.

Club NXT heeft zich opnieuw in de kijker gespeeld op Europees niveau. Zonder drie sterkhouders – Axl Wins, Daan Braspenning en Jesse Bisiwu, die momenteel op het WK U17 actief zijn – wist het team van Club Brugge de leeftijdsgenoten van FC Barcelona te verrassen. Ondanks het verschil in ervaring en reputatie domineerde Club NXT met vrij en aanvallend voetbal, en dwong zo hun Spaanse tegenstanders tot fouten.

Na een kwartier profiteerde Tobias Lund-Jensen van een fout van Barca-doelman Bonfill en zette hij de thuisploeg op voorsprong. Club NXT bleef aandringen en verdedigde solide, terwijl ze ook kansen bleven creëren. In de extra tijd besliste invaller Jakke Van Britsom de wedstrijd door de tweede treffer binnen te trappen.

Met deze overwinning blijft Club NXT ongeslagen en geeft het jonge Brugse team een indrukwekkend visitekaartje af in de Youth League. Met 12 punten zijn ze bovendien nu al zeker van een ticket voor de knock-outs, waar het aantreedt in de zestiende finales.

