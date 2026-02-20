© Belga
Na een 3-3-gelijkspel tegen Atlético Madrid in de heenwedstrijd van de tussenronde mag Club Brugge nog dromen van een plaats in de achtste finales van de Champions League. De aftrap van de terugwedstrijd wordt dinsdag om 18u45 in het Estadio Metropolitano gegeven.
Club kwalificeerde zich eind januari voor de tussenronde dankzij een negentiende plaats en tien punten in de competitiefase. Atlético werd daarin veertiende met dertien punten na onder meer een 3-1-zege tegen Union. Ook vorig seizoen bereikte blauw-zwart de play-offs, waarin gewonnen werd van Atalanta, maar nadien eindigde het avontuur in de achtste finales tegen Aston Villa. Twee seizoenen eerder had Club al eens de achtste finales van de Champions League gehaald. Toen werd er kansloos verloren van Benfica.
"Zonder stress spelen"
"We hebben niet veel te verliezen en voor hen geldt het omgekeerde", vertelde Ivan Leko maandag op zijn persbabbel. "We moeten dus rekening houden met een zeer gemotiveerd Atlético, dat veel druk zal zetten. We respecteren hen, kennen hun sterke en zwakke punten, maar we hebben vertrouwen in ons voetbal. We gaan zonder stress spelen, maar we willen echt voor een verrassing zorgen. Ik hoop op een intense en interessante wedstrijd."
4-2 tegen Espanyol
In de Jupiler Pro League staan de troepen van Ivan Leko op de derde plaats met 53 punten uit 26 wedstrijden, achter leider Union Sint-Gillis (56 punten) en revelatie Sint-Truiden (54 punten). Met een moeizame 2-1-overwinning tegen OH Leuven deden de Bruggelingen zaterdag niet heel veel vertrouwen op voor hun afreis naar Madrid.
Op hetzelfde moment kende Atlético een betere generale repetitie. Ondank een vroege achterstand won het met 4-2 van Espanyol. De Rojiblancos staan in La Liga na 25 speeldagen op de vierde plaats met 48 punten, ver achter FC Barcelona (61 punten) en Real Madrid (60 punten).
Diego Simeone onderschat Club Brugge niet: "Nooit een makkelijke wedstrijd tegen hen"
'El Cholo' had maandag op zijn persconferentie veel respect voor blauw-zwart, "een historische club die zich op het hoogste niveau heeft weten te handhaven". De Argentijnse coach was dan ook "helemaal niet verrast" door de aanvallende intenties en de Brugse mentaliteit in de heenwedstrijd. "Ze werken heel goed. Het is nooit een makkelijke wedstrijd tegen hen, of het nu thuis is of bij ons. En ik verwacht dat dat morgen ook zo zal zijn. Club heeft een dynamisch, energiek en jong team. Ze spelen erg goed onder hun nieuwe coach (Ivan Leko, red.)."
"Tegen Espanyol hebben we de juiste mentaliteit getoond", ging Simeone verder. "We hebben ons op aanvallend vlak ontwikkeld, maar we moeten ons ook concentreren op de verdediging. Het werkt goed in de competitie, maar we moeten weer wat meer stabiliteit vinden. Het loopt niet altijd zoals we hopen, maar we gaan de wedstrijd in met het idee dat we hen pijn kunnen doen. We willen deze wedstrijd absoluut winnen en daarvoor hebben we onze supporters nodig om ons vooruit te stuwen."