Diego Simeone onderschat Club Brugge niet: "Nooit een makkelijke wedstrijd tegen hen"

'El Cholo' had maandag op zijn persconferentie veel respect voor blauw-zwart, "een historische club die zich op het hoogste niveau heeft weten te handhaven". De Argentijnse coach was dan ook "helemaal niet verrast" door de aanvallende intenties en de Brugse mentaliteit in de heenwedstrijd. "Ze werken heel goed. Het is nooit een makkelijke wedstrijd tegen hen, of het nu thuis is of bij ons. En ik verwacht dat dat morgen ook zo zal zijn. Club heeft een dynamisch, energiek en jong team. Ze spelen erg goed onder hun nieuwe coach (Ivan Leko, red.)."

"Tegen Espanyol hebben we de juiste mentaliteit getoond", ging Simeone verder. "We hebben ons op aanvallend vlak ontwikkeld, maar we moeten ons ook concentreren op de verdediging. Het werkt goed in de competitie, maar we moeten weer wat meer stabiliteit vinden. Het loopt niet altijd zoals we hopen, maar we gaan de wedstrijd in met het idee dat we hen pijn kunnen doen. We willen deze wedstrijd absoluut winnen en daarvoor hebben we onze supporters nodig om ons vooruit te stuwen."

