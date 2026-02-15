Vroeg in de tweede helft vond Club eindelijk een gaatje. Carlos Forbs bediende na een individuele actie voor doel Bjorn Meijer, die de bal door de benen van Prévot in doel tikte, 1-0. Leuven reageerde echter meteen. Twee minuten later stond het weer gelijk na een knappe dribbel van Charles Ikwuemesi. Al vallend vloerde de Nigeriaan vervolgens Club-doelman Simon Mignolet, 1-1. Een domper voor blauw-zwart, dat echter snel orde op zaken stelde. Nicolo Tresoldi kon van dichtbij afwerken na een gekraakt schot van de ingevallen Stankovic, 2-1.