© Belga
Club, dat drie dagen na de dolle 3-3 in de Champions League tegen Atlético Madrid onder meer Aleksandar Stankovic en Joaquin Seys op de bank liet, was van bij het begin de bovenliggende partij tegen een stug OH Leuven. Christos Tzolis trapte voor rust tot twee keer toe over. OHL-doelman Maxence Prévot kon zich al vroeg enkele keren onderscheiden.
Doorbraak in tweede helft
Vroeg in de tweede helft vond Club eindelijk een gaatje. Carlos Forbs bediende na een individuele actie voor doel Bjorn Meijer, die de bal door de benen van Prévot in doel tikte, 1-0. Leuven reageerde echter meteen. Twee minuten later stond het weer gelijk na een knappe dribbel van Charles Ikwuemesi. Al vallend vloerde de Nigeriaan vervolgens Club-doelman Simon Mignolet, 1-1. Een domper voor blauw-zwart, dat echter snel orde op zaken stelde. Nicolo Tresoldi kon van dichtbij afwerken na een gekraakt schot van de ingevallen Stankovic, 2-1.
Gemiste penalty
Het bleef echter spannend. De bezoekers kregen twintig minuten voor tijd de uitgelezen kans op de gelijkmaker. Na een wilde tackle van Hugo Siquet wees ref Jasper Vergoote - op aangeven van de VAR - naar de stip. OHL-kapitein Siebe Schrijvers trapte de elfmeter wild over doel. In het slot bleef de 2-1 op het bord staan. Het is voor Club de derde competitiezege op rij, de vierde in vijf matchen.