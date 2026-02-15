Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Club Brugge is vanmiddag vertrokken richting Madrid voor de terugwedstrijd van morgenavond tegen Atlético in de Champions League. De Europese wedstrijd in Brugge vorige week eindigde op een 3-3 gelijkspel. De kans dat blauwzwart doorstoot naar de volgende ronde is dus reëel. Dat voelen ook de supporters die de spelers opwachtten in de luchthaven van Oostende.
Trainer Ivan Leko stapte als eerste van de bus. Achter hem een volledig fitte spelerskern van Club Brugge, met onder meer Tresoldi en Tzolis, twee doelpuntenmakers van het 3-3 gelijkspel uit de heenwedstrijd tegen Atlético. De geschorste Onyedika was er niet bij, hij wordt vervangen door Lemaréchal.
Het gaat er zichtbaar ontspannen aan toe aan de vooravond van een nu al historische wedstrijd, vinden de supporters.
"De enige Belgische ploeg die zover geraakt dit jaar in de fases van de Champions League", zegt supporter Wim Pelgrims. "Ik volg Club Brugge al zeer lang. Ik vind het een geslaagde match, nu al. We duimen ervoor en we gaan ervoor. We supporteren thuis."
2.000 supporters reizen mee naar Madrid
In Madrid kan Club rekenen op 2000 meegereisde supporters. Die kunnen hopelijk even hard van zich laten horen als vorige week op Jan Breydel.
"Ja, het wordt spannend morgen! Hopelijk winnen ze, dat ik hier nog eens kan staan als ze vertrekken. Mijn pronostiek is 1-2. Dan gaan ze door! Ja, ik ben grote supporter en wil zeker positief nadenken", vertelt Club Brugge-fan Anouk Van Parijs.
Club Brugge speelt morgen trouwens in een uniek shirt, waarmee ze mensen warm willen maken om bloed of plasma te doneren.