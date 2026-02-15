Trainer Ivan Leko stapte als eerste van de bus. Achter hem een volledig fitte spelerskern van Club Brugge, met onder meer Tresoldi en Tzolis, twee doelpuntenmakers van het 3-3 gelijkspel uit de heenwedstrijd tegen Atlético. De geschorste Onyedika was er niet bij, hij wordt vervangen door Lemaréchal.

Het gaat er zichtbaar ontspannen aan toe aan de vooravond van een nu al historische wedstrijd, vinden de supporters.

"De enige Belgische ploeg die zover geraakt dit jaar in de fases van de Champions League", zegt supporter Wim Pelgrims. "Ik volg Club Brugge al zeer lang. Ik vind het een geslaagde match, nu al. We duimen ervoor en we gaan ervoor. We supporteren thuis."