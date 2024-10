Club toonde in zijn eerste wedstrijd in de vernieuwde Champions League meteen goede intenties tegen de Duitse grootmacht en kwam in de eerste helft zelfs dicht bij de openingsgoal, toen Hugo Vetlesen van dichtbij staalhard de deklat trof. Na de pauze maakte invaller Jamie Gittens het verschil met twee klasseflitsen, Serhou Guirassy legde in blessuretijd vanop de strafschopstip de zware 0-3-eindcijfers vast.