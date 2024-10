Sturm Graz begon eveneens met een nederlaag aan zijn eerste Champions League-campagne in 24 jaar. Op bezoek bij debutant Stade Brest kwam het door het openingsdoelpunt van Hugo Magnetti 1-0 achter, maar trok het toch met een gelijkspel de kleedkamer in na een owngoal van Edimilson Fernandes. Na de pauze trokken de Fransen toch aan het langste eind dankzij Abdallah Sima, Dimitri Lavalée liep in het slot tegen een tweede gele kaart aan en is geschorst voor het duel tegen Club.