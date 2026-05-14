Club Brugge landskampioen: Zevende titel voor Club-voorzitter Bart Verhaeghe: “Dit blijft uniek”
Bart Verhaeghe vierde donderdagavond zijn zevende landstitel met Club Brugge. Nadat hij in 2011 voorzitter was geworden van de Bruggelingen, was het nog wachten tot 2016 vooraleer een elfjarige droogte werd doorbroken, maar sindsdien stapelen de landstitels zich op in het Jan Breydelstadion. Zeven in de laatste elf seizoenen, waarvan vijf in de laatste zeven jaar.
"Ik ben heel blij voor alle spelers, voor Ivan en de staff. Ik ben daar zo fier op. Dit maakt mij heel blij. Dat het nu al de zevende is, dat maakt eigenlijk niet veel uit. Dit blijft uniek. Ik ben hier heel dankbaar voor", vertelde Verhaeghe na afloop.
In het slot was het nog bibberen, na de Mechelse gelijkmaker. "Het was geen goeie tweede helft. We speelden niet het goeie voetbal dat we de voorbije weken wel brachten. Het zal waarschijnlijk wel een beetje te maken hebben met de omstandigheden."
"Het was atypisch Club Brugge. Dat tweede tegendoelpunt had niet mogen vallen. Toen moesten we afwachten wat er in Gent zou gebeuren. Daar hadden we vandaag dan weer het geluk aan onze kant. Alle respect voor Union. Dat is een absolute topploeg. Ze hebben alweer een prachtig seizoen gehad."
Verhaeghe had ook nog complimenten voor aanvoerder en Rode Duivel Hans Vanaken. "Ik denk dat Hans Vanaken de beste voetballer is die ooit bij Club Brugge gespeeld heeft - ook al mag ik geen generaties vergelijken. Hij is een magistrale voetballer. Zo lopen er niet veel rond. Wat Hans gedaan heeft voor Club en nog zal doen, met de verlenging die hij heeft getekend, daar kan ik alleen maar tonnen respect voor hebben."