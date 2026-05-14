25°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Club Brug­ge lands­kam­pi­oen: Zeven­de titel voor Club-voor­zit­ter Bart Ver­haeg­he: Dit blijft uniek”

Leko Verhaeghe

Foto Belga

Bart Verhaeghe vierde donderdagavond zijn zevende landstitel met Club Brugge. Nadat hij in 2011 voorzitter was geworden van de Bruggelingen, was het nog wachten tot 2016 vooraleer een elfjarige droogte werd doorbroken, maar sindsdien stapelen de landstitels zich op in het Jan Breydelstadion. Zeven in de laatste elf seizoenen, waarvan vijf in de laatste zeven jaar.

"Ik ben heel blij voor alle spelers, voor Ivan en de staff. Ik ben daar zo fier op. Dit maakt mij heel blij. Dat het nu al de zevende is, dat maakt eigenlijk niet veel uit. Dit blijft uniek. Ik ben hier heel dankbaar voor", vertelde Verhaeghe na afloop.

In het slot was het nog bibberen, na de Mechelse gelijkmaker. "Het was geen goeie tweede helft. We speelden niet het goeie voetbal dat we de voorbije weken wel brachten. Het zal waarschijnlijk wel een beetje te maken hebben met de omstandigheden." 

Club Brugge Kampioen 2026
Sport

Wat een ontknoping! Gelijkspel volstaat voor 20ste landstitel voor Club Brugge

"Het was atypisch Club Brugge. Dat tweede tegendoelpunt had niet mogen vallen. Toen moesten we afwachten wat er in Gent zou gebeuren. Daar hadden we vandaag dan weer het geluk aan onze kant. Alle respect voor Union. Dat is een absolute topploeg. Ze hebben alweer een prachtig seizoen gehad."

Verhaeghe had ook nog complimenten voor aanvoerder en Rode Duivel Hans Vanaken. "Ik denk dat Hans Vanaken de beste voetballer is die ooit bij Club Brugge gespeeld heeft - ook al mag ik geen generaties vergelijken. Hij is een magistrale voetballer. Zo lopen er niet veel rond. Wat Hans gedaan heeft voor Club en nog zal doen, met de verlenging die hij heeft getekend, daar kan ik alleen maar tonnen respect voor hebben."

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Club Brugge

Meest gelezen

Jilke
Sport

Ex-wielerkampioene Jilke Michielsen (19) overleden
Marathon
Sport

Eerste officiële marathon ooit in Roeselare aangekondigd
Screenshot 20260514 224358 Facebook
Sport

KRC Harelbeke promoveert na strafschoppenreeks naar eerste nationale

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Club Brugge Kampioen 2026
Breaking

Wat een ontknoping! Gelijkspel volstaat voor 20ste landstitel voor Club Brugge
Jan breydelstadion 3

Clubsupporters maken zich op voor mogelijk titelfeest: groot scherm aan Jan Breydel verwacht duizenden fans
SR MB 110526 7

Matthieu Bonne mikt op wereldrecord van 360 kilometer zwemmen in Brugge voor strijd tegen kinderarmoede
Dennis deroey

Vicekampioen Roeselare legt libero Deroey drie seizoenen langer vast
Ivan Leko

Club Brugge kan vandaag twintigste landstitel pakken, trainer Leko zegt: "Doe normaal"
Sportscube

In de Sportscube in Brugge kun je tegelijk gamen en sporten
Aanmelden