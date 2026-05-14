1 – 2! Tresoldi zet Club weer op titelkoers na Mechelse gelijkmaker van Van Brederode
Duizenden Clubfans - naar schatting een kleine 5000 - zijn donderdagavond afgezakt naar de parking voor de Noordtribune om van daar uit de match tegen KV Mechelen te volgen. In een vurige sfeer kijken ze daar op groot scherm naar Blauw-zwart. Bij de vroege 0-1 van Tzolis ging de temperatuur al voor 21 uur de hoogte in.
In de AFAS arena is er plaats voor amper 800 bezoekende fans. Ruim onvoldoende dus voor het blauw-zwarte legioen dat zich opmaakt om de twintigste landstitel binnen te halen.
Dan is Jan Breydel een schitterend alternatief. Op een groot scherm, met alle drank en eten in de buurt, is de parking bij De Klokke helemaal volgelopen.
Club virtueel kampioen
Club Brugge is uitstekend aan de kampioenenmatch tegen KV Mechelen begonnen. Blauw-zwart leek al na vijf minuten op voorsprong te komen via Carlos Forbs, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel van Hans Vanaken in de opbouw. Daarna bleef Club wel de gevaarlijkste ploeg. Vetlesen probeerde, maar zijn schot belandde in de handen van KV Mechelen-doelman Ortwin De Wolf. Even later haalde ook Stankovic van buiten de zestien uit, al kende De Wolf daar weinig problemen mee.
Halfweg de eerste helft viel het openingsdoelpunt dan toch. Siquet vond Tresoldi, die de bal knap aflegde voor Tzolis. Die legde de bal netjes weg, buiten bereik van doelman De Wolf.
Op vijf minuten van de rust werd het opnieuw warm voor het Mechelse doel. Na een hakje van Tresoldi kwam de bal bij Tzolis terecht, die Vetlesen aanspeelde. De Noor legde nog af voor Forbs, waarna die opnieuw Vetlesen bereikte. Zijn poging ging uiteindelijk naast het doel van De Wolf.
KV Mechelen liet zich vlak voor de rust ook eens zien via twee opeenvolgende hoekschoppen, maar Club-doelman van den Heuvel kwam nauwelijks in de problemen.
Met die voorsprong lijkt Club Brugge voorlopig goed op weg richting de titel. Blauw-zwart mag virtueel die tweede ster stilaan al beginnen tekenen.
Tresoldi zet blauw-zwart weer op titelkoers
De tweede helft begon zonder wissels, waardoor dezelfde 22 spelers opnieuw aan de aftrap verschenen. Club Brugge kreeg meteen een grote kans op de 0-2, maar Forbs liet de mogelijkheid onbenut.
Aan de overkant was het wel raak. Van Brederode zorgde in minuut 48 vanuit het niets voor de gelijkmaker voor KV Mechelen. Hij trapte de bal voorbij van den Heuvel en zette zo opnieuw spanning op de kampioenenmatch: 1-1.
Lang kon KV Mechelen daar echter niet van genieten. Amper twee minuten later zette Tresoldi Club Brugge opnieuw op voorsprong. De jonge Duitser werkte een voorzet van assistenkoning Tzolis af en bracht blauw-zwart opnieuw op koers richting titel: 1-2.
Net voor die Brugse treffer claimde KV Mechelen nog een strafschop na een vermeende handsbal in de zestien. De fase werd bekeken door de VAR, maar uiteindelijk werd er geen penalty toegekend.
Na het doelpunt van Tresoldi bleef Club Brugge doordrukken en volgden de kansen elkaar snel op. Mechele kon koppen op een hoekschop, maar zijn poging ging over het doel van De Wolf.
Even later kreeg Tresoldi opnieuw een mogelijkheid. Na een voorzet van Forbs kon de Duitser inkoppen, maar De Wolf bracht redding. Ook Tzolis bleef uitpakken met knappe acties en passes. De Griek stuurde Forbs met een heerlijke bal diep. De Portugees kapte zich mooi vrij en leek te kunnen afwerken, maar Marsa gooide zich nog net in de baan van het schot en werkte in hoekschop.
