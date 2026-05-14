De 33-jarige Mechele is niet aan zijn proefstuk toe en pakte al zijn zevende landstitel met blauw-zwart. "Maar toch blijft het uniek en speciaal om kampioen te spelen", reageerde de verdediger in de mixed zone Achter de Kazerne. "Na de nederlaag op Union hebben we onze rug gerecht. We weten dat in de play-offs alles kan gebeuren. Je moet altijd hard blijven werken. Vorige week zetten we met de 5-0 tegen Union de puntjes op de i en vandaag maakten we het af."

Focus op WK

Bij de 21-jarige Seys is de prijzenkast nog heel wat minder vol. Samen met Mechele kreeg hij van bondscoach Rudi Garcia een plaats in de WK-selectie. "Binnenkort kan de riem er even af en is het tijd voor rust", zei hij. "Dan kan de focus op het WK. Ik ben realistisch over mijn speelkansen, maar wil zeker mijn steentje bijdragen. Het is zeker niet mijn doel om naar het WK te gaan om zomaar mee te gaan."

Mignolet

De afscheidnemende Simon Mignolet vierde de titel mee in de luwte. De 38-jarige Limburger is terug na blessureleed, maar coach Ivan Leko blijft de voorkeur geven aan de jonge Nederlander Dani van den Heuvel. Mogelijk krijgt de ex-Rode Duivel zondag op de slotspeeldag thuis tegen AA Gent wel een waardig afscheid. "Het doet altijd deugd om een titel te vieren", aldus de immer diplomatische Mignolet, die van zijn reservestatuut geen probleem lijkt te maken. "Ik ben heel opgelucht want het was erg spannend op het einde. Gelukkig speelde ook Union gelijk. Hoe ik naar mijn laatste wedstrijd toeleef? Ik laat het op me afkomen."

