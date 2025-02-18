Club Brugge kan niet op volle sterkte naar Noord-Italië. Doelman Simon Mignolet (spierscheur adductoren), tegen Monaco al vroeg gewisseld, en Raphael Onyedika (hamstrings) staan lange tijd langs de kant. Nicky Hayen kan wel opnieuw rekenen op Romeo Vermant en die scoorde zaterdag meteen de winning goal op Sclessin (1-2). Dat gebeurde pas in blessuretijd, toen Standard al een half uur met tien stond. Union kende dit weekend een betere generale repetitie. Het hoefde niet voluit te gaan voor 2-0-winst tegen Westerlo en kan zondag met een voorsprong van zes punten naar Jan Breydel voor de topper van de tiende speeldag.

