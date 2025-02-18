Belga
De competitiefase van de Champions League kon twee weken terug moeilijk beter beginnen voor de Belgische clubs. Club Brugge hakte AS Monaco met 4-1 de pan in en landskampioen Union Sint-Gillis ging met 1-3 winnen bij PSV Eindhoven. Club Brugge wil die blitzstart dinsdag (18u45) bevestigen op het veld van Atalanta Bergamo.
Club Brugge kan niet op volle sterkte naar Noord-Italië. Doelman Simon Mignolet (spierscheur adductoren), tegen Monaco al vroeg gewisseld, en Raphael Onyedika (hamstrings) staan lange tijd langs de kant. Nicky Hayen kan wel opnieuw rekenen op Romeo Vermant en die scoorde zaterdag meteen de winning goal op Sclessin (1-2). Dat gebeurde pas in blessuretijd, toen Standard al een half uur met tien stond. Union kende dit weekend een betere generale repetitie. Het hoefde niet voluit te gaan voor 2-0-winst tegen Westerlo en kan zondag met een voorsprong van zes punten naar Jan Breydel voor de topper van de tiende speeldag.
Charles de Ketelaere
Bij Atalanta, na het 1-1-gelijkspel van zaterdag bij Juventus zesde in de Serie A, is ex-Bruggeling Charles de Ketelaere dinsdag niet inzetbaar. De Rode Duivel viel in Turijn met een spierblessure uit. Ook zonder hem zullen de Italianen op revanche belust zijn. Revanche voor de 4-0-oplawaai van de eerste speldag op het terrein van Paris Saint-Germain, maar vooral voor de dubbele nederlaag tegen Brugge (2-1 en 1-3) in de knockout play-offs in de vorige editie van de Champions League.