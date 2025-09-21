Het spel bleef ook na de pauze mooi heen en weer gaan. Dennis Eckert Ayensa botste op Jackers, aan de overkant stond Matthieu Epolo pal op een venijnig schot van Nicolo Tresoldi. Standard nam dan het heft in handen en dwong Club zich terug te trekken.

Blauw-zwart werd dan een handje geholpen door Marlon Fossey, die voor te stevig inkomen op Tzolis in de Brugse zestien rechtstreeks rood kreeg. De Luikenaars pasten zich aan en zakten helemaal in om zo het punt toch nog thuis te houden. Dat leek te lukken, tot een trap van Vermant op een aflegger van Brandon Mechele in de extra tijd Sclessin nog een ijskoude douche bezorgde. De viering met papa Sven verraadde dat het deugd deed.



Zo trekt Club toch met een beter gevoel naar Bergamo, waar opnieuw een belangrijke match op het programma staat.

