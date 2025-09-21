Belga
Club Brugge nam een verschroeiende start en Hans Vanaken deed de netten na een afvallende hoekschop meteen trillen. De treffer werd echter afgevlagd voor buitenspel. De Rouches lieten zich niet onbetuigd en kwamen via Rafiki Saïd zelfs op voorsprong. De Comorees mocht ver komen en knalde de 1-0 voorbij Nordin Jackers in doel. Te laks verdedigd en zo stonden de bezoekers net als tegen Westerlo meteen op achterstand.
De Luikse vreugde was echter van korte duur, want Christos Tzolis hing de bordjes met een rake kopbal al snel weer gelijk. Fossey vergat zijn man volledig, Tzolis stond dan ook helelemaal alleen. Na een iets rustiger middenrif van de eerste periode kwam Standard, in wat misschien wel hun beste partij van het seizoen was, weer wat opzetten. Zo moest Jackers een afstandsschot van Tobias Mohr uit zijn kooi zweven en verkwanselde Thomas Henry een enorme kans. Club sleepte zich naar de rust en leek tevreden met de 1-1-ruststand.
Lichtrode kaart
Het spel bleef ook na de pauze mooi heen en weer gaan. Dennis Eckert Ayensa botste op Jackers, aan de overkant stond Matthieu Epolo pal op een venijnig schot van Nicolo Tresoldi. Standard nam dan het heft in handen en dwong Club zich terug te trekken.
Blauw-zwart werd dan een handje geholpen door Marlon Fossey, die voor te stevig inkomen op Tzolis in de Brugse zestien rechtstreeks rood kreeg. De Luikenaars pasten zich aan en zakten helemaal in om zo het punt toch nog thuis te houden. Dat leek te lukken, tot een trap van Vermant op een aflegger van Brandon Mechele in de extra tijd Sclessin nog een ijskoude douche bezorgde. De viering met papa Sven verraadde dat het deugd deed.
Zo trekt Club toch met een beter gevoel naar Bergamo, waar opnieuw een belangrijke match op het programma staat.