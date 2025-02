Wat een start kende Club Brugge! Na de 2-1 bonus uit de heenmatch scoorde Club al na drie minuten een belangrijke goal buitenshuis: Talbi overhoeks voor 0-1. De toon was gezet.

De thuisploeg zocht en vond via Retegui de gelijkmaker maar die werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Club Brugge wachtte slim op een counterkans en greep die ook met beide handen: na een rush van Jashari miste Tzolis nog maar opnieuw Talbi zorgde voor de al erg opvallende 0-2.

Atalanta moest nu toch even bekomen. Net voor de rust kwamen de Italianen bijna op 1-2 maar twee keer gekeerd op de lijn en één keer tegen de paal ging de bal er niet in. Aan de overzijde zorgde Jutglá dan maar voor de sensatie met een schitterend schot: 0-3 halfweg. Iedereen wreef zich de ogen uit.

Dat kon toch niet meer fout gaan? Lookman scoorde wel meteen na de rust al de 1-3, maar goed. Atalanta kon pas bij 4-3 aan verlengingen denken.

Na tien minuten in de tweede helft leek het wat meer te nijpen toen Tzolis in de zestien wat haperde aan Cuadrado en de scheids, na VAR-interventie, voor een strafschop koos. Maar in tijden van dreigende nood is daar altijd weer Simon Mignolet. Big Si keerde de - centraal gegeven - strafschop van Lookman en hield de blik op de historische kwalificatie.

Want Atalanta kwam al gauw in de fase van de moed der wanhoop. Club hield de thuisploeg matuur af en liet de tijd zijn werk doen. De frustratie nam de bovenhand bij de thuisploeg. Toloi schoffeerde Decuyper en kreeg terecht rood.

De weg naar de achtste finale lag intussen al langer wagenwijd open voor Club Brugge. Daar stond het ook in 2023 al. Toen was Benfica een eindpunt. Niemand die na vanavond niet van meer durft te dromen. Voor het eerst wint Club in de knock-outfase van de Champions League. Aston Villa of Lille is de volgende tegenstander.