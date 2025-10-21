Oostende heeft ook zijn vijfde Champions League-wedstrijd verloren en is uitgeschakeld. De landskampioen moest met 73-89 het onderspit delven tegen het Spaanse Malaga, de titelhouder van de voorbije twee edities.
Dankzij een sterke Pierre-Antoine Gillet (22 punten) kon Oostende de achterstand bij de rust beperken tot 34-40, maar na de pauze liep Malaga opnieuw weg. Bij de Spanjaarden eindigden Balcerowski en Barreiro op 13 punten.
In groep G won Mersin met 72-80 bij Iaponiki en staat zo tweede achter het ongeslagen Malaga. Iaponiki blijft derde en pakt het ticket voor de play-ins. Oostende speelt volgende week enkel nog voor de eer, op bezoek bij Mersin.
Belga