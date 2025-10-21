Aanmelden
Sport
Oostende

Cham­pi­ons Lea­gue bas­ket­bal : Oos­ten­de uit­ge­scha­keld na nieu­we nederlaag

Oostende Champions League

Oostende heeft ook zijn vijfde Champions League-wedstrijd verloren en is uitgeschakeld. De landskampioen moest met 73-89 het onderspit delven tegen het Spaanse Malaga, de titelhouder van de voorbije twee edities. 

Dankzij een sterke Pierre-Antoine Gillet (22 punten) kon Oostende de achterstand bij de rust beperken tot 34-40, maar na de pauze liep Malaga opnieuw weg. Bij de Spanjaarden eindigden Balcerowski en Barreiro op 13 punten.

In groep G won Mersin met 72-80 bij Iaponiki en staat zo tweede achter het ongeslagen Malaga. Iaponiki blijft derde en pakt het ticket voor de play-ins. Oostende speelt volgende week enkel nog voor de eer, op bezoek bij Mersin.

Belga
BC Oostende

Meest gelezen

Glen De Boeck KVK
Sport
Update

Glen De Boeck (54), voormalig coach van Cercle Brugge en KV Kortrijk, overleden
Belgaimage 32518380
Sport

Volleyballer Sam Deroo (ex-Knack) krijgt kankerdiagnose
Ivan Leko Nicky Hayen
Sport

Verrassing van formaat: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en haalt Ivan Leko terug

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Aaron Estrada - BC Oostende

Beker van België: BCO op de valreep door tegen derdeklasser
Basket

Oostende lijdt eerste nederlaag tegen Nederlandse Leiden
BC Oostende

Oostende gaat ook bij Karditsa Iaponiki onderuit en verliest vierde keer op rij
Aaron Estrada - BC Oostende

Derde nederlaag op rij voor BC Oostende in Champions League Basketbal
Bc oostende belga

BNXT League : Oostende blijft ongeslagen na winst tegen Brussels
COREtec Dome Oostende

Jurgen Vanpraet moet vertrekken als CEO van Basketbalclub Oostende
Aanmelden