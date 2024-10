Na een gemiste start (6-0) slaagde Oostende er onder impuls van Timmy Allen (16 punten) en Davion Mintz (18 punten, 4 rebounds, 3 assists) toch in de bovenhand te nemen naar het einde van het eerste kwart toe (17-18). Bij de pauze was het verschil wel nog altijd miniem (40-42). Chase Audige (14 punten, 4 assists) nam Oostende in het derde kwart bij de hand, waarna de bezoekers definitief de controle over de wedstrijd verwierven.



Oostende is met 4 punten voorlopig derde achter Malaga en Aliaga, die allebei nog ongeslagen zijn. De groepswinnaar stoot rechtstreeks door naar de achtste finales, de nummers twee en drie spelen barrages. Op 5 november neemt Oostende het thuis op tegen Sczcecin.