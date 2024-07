In de tweede van drie reeksen gingen de Italianen Stefano Oppo en Gabriel Soares verschroeiend van start en ook na vijfhonderd meter namen de Tsjechen Jiri Simanek en Miroslav Vrastil al een comfortabele voorsprong op de Belgen. Van Zandweghe en Vyvey probeerden het tempo van de twee koplopers wel te volgen, maar zagen na driekwart wedstrijd in dat het niet meer zou lukken. De Bruggelingen eindigden uiteindelijk als derde in hun reeks, voor Chili en Oezbekistan.

De herkansingen met Van Zandweghe en Vyvey staan morgen vanaf 10.40 uur op de agenda, de kwartfinales volgen woensdag. De 28-jarige Van Zandweghe doet voor de tweede keer mee aan de spelen. In 2021 nam hij in Tokio met Tim Brys deel in de lichtgewicht dubbeltwee, waarin ze knap als vijfde eindigden. Voor de 23-jarige Vyvey zijn het wel zijn eerste Spelen.