Brugge

Bru­ges Boat Race trot­seert slecht weer: 570 roei­ers uit 6 lan­den strij­den over 5 kilometer

In Brugge vond dit weekend voor de 31ste keer The Bruges Boat race plaats. Het kanaal Brugge-Oostende stond volledig in het teken van de roeisport.

Aan de Nieuwegebrug in Jabbeke start de Bruges Boat Race en dat is niet zomaar een roeiwedstrijd. “Het bijzondere is dat het een langeafstandsrace is. De roeiers roeien van Nieuwegebrug naar het Waggelwater. Ze overbruggen vijf kilometer en dat is wel bijzonder, want een klassieke roeiwedstrijd is twee kilometer”, zegt Frank Pottie.

Het slechte weer hield de roeiers niet tegen. In totaal zijn 570 roeiers uit zes verschillende landen het water op gegaan in verschillende categorieën. Naast België waren ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje vertegenwoordigd op de race. “Er zitten zelfs enkele sterke Russen tussen de Spanjaarden”, aldus Pottie.

De Brugse roeiclub stond met verschillende boten aan de start. “Vanuit KRB Brugge zijn we heel trots dat er een fenomenaal groot aantal van onze eigen ploegen bijzonder hard geoefend heeft speciaal voor deze wedstrijd en dat we een recordaantal eigen ploegen op het water kunnen brengen”, klinkt het bij Wiebe Neirijnck.

Het slechte weer hield de roeiers niet tegen, maar het gooide wel wat roet in het eten. “Het was lastig water. Er was veel regen en wind en ook de golven waren aanwezig. Dat maakte het niet gemakkelijk om mooi te roeien”, aldus Neirijnck.

Thomas Van Poucke
Siel Vandorpe
Roeien

