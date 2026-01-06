Illustratiebeeld
Bruggeling Wim Van Belleghem is afgelopen donderdag in Zeebrugge op 62-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Belgische roeifederatie laten weten. Hij is de eerste en enige Belgische man die zich ooit tot wereldkampioen roeien kroonde.
Wim Van Belleghem is in Brugge geboren en was actief in de jaren 1980 en 1990. Op het WK van 1987 in Kopenhagen bereikte hij het hoogtepunt van zijn carrière, toen behaalde hij goud in de skiff bij de lichtgewichten en zorgde hij zo voor de eerste Belgische wereldtitel in het roeien.
Alleen de Gentse roeister Eveline Peleman zou hem dat kunstje nog nadoen in ons land. Peleman won op het WK van 2014 in Amsterdam eveneens goud in de skiff bij de lichtgewichten en is samen met Van Belleghem de enig Belg die ooit naar goud roeide op een wereldkampioenschap.
Olympische Spelen
Dat is nog niet alles. Op het palmares van Van Belleghem staan nog meerdere Belgische titels, zoals zilveren medailles op het WK van 1989 in het voormalige Joegoslavië en het WK van 1990 in Tasmanië. Op het WK van 1991 in Oostenrijk haalde hij brons. In dat jaar won hij in Groot-Brittannië ook de Henley Royal Regatta, een van de meest iconische roeiwedstrijden ter wereld.
Van Belleghem nam ook twee keer deel aan de Olympische Spelen. Op de Spelen van Seoel in 1988 strandde hij op een zucht van het brons in de twee zonder, samen met partner Alain Lewuillon. Op de Spelen van Barcelona in 1992 roeide hij in de dubbelvier (met Lewuillon, Dirk Crois en Tom Symoens) naar de twaalfde plaats.