Wim Van Belleghem is in Brugge geboren en was actief in de jaren 1980 en 1990. Op het WK van 1987 in Kopenhagen bereikte hij het hoogtepunt van zijn carrière, toen behaalde hij goud in de skiff bij de lichtgewichten en zorgde hij zo voor de eerste Belgische wereldtitel in het roeien.

Alleen de Gentse roeister Eveline Peleman zou hem dat kunstje nog nadoen in ons land. Peleman won op het WK van 2014 in Amsterdam eveneens goud in de skiff bij de lichtgewichten en is samen met Van Belleghem de enig Belg die ooit naar goud roeide op een wereldkampioenschap.

