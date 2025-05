Door een vierde plaats in de halve finales, greep het duo vrijdag net naast een ticket voor de A-finale. Zaterdag redden de voormalige Europese en wereldkampioenen bij de beloften de eer met winst in de B-finale. Na 2.000 meter klokten ze af in 6:06.62, een officieus Belgisch record.

Zondag komen skiffeurs Tim Brys en Mazarine Guilbert nog in actie in hun B-finale.