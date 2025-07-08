Brussels bood gedurende de hele wedstrijd weerwerk aan Oostende, met een ruststand van 46-50, maar moest in de laatste tien minuten toch het onderspit delven. Voor de kustploeg waren Aaron Estrada en Simon Buysse het meest van belang voor deze overwinning. Estrada maakte 17 punten, zes rebounds en acht assists. Buysse was op zijn beurt goed voor 16 punten, één rebound en vijf assists. In totaal maakten zes spelers meer dan tien punten in deze wedstrijd.

De beste speler op het terrein voor Brussels was de Fransman Jared Ambrose. Hij speelde 26 minuten en kon daarin 17 punten scoren. Hij schreef vervolgens nog drie rebounds achter zijn naam.

Oostende behoudt met deze overwinning zijn plaats aan kop in de BNXT League en blijft net zoals het Nederlandse Leiden ongeslagen in het gemengde Belgisch-Nederlandse basketbalkampioenschap.