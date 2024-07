Allemand kende dit seizoen al heel wat blessureleed. Ze was nog maar net hersteld van een zware enkelblessure die ze eind maart opliep en die haar na een operatie bijna vier maanden aan de kant hield. Afgelopen zondag maakte ze haar rentree in een oefenwedstrijd tegen Japan. Woensdag noemde ze het nog "bijna een wonder en een eerste grote overwinning" dat ze tijdig fit was geraakt voor de Spelen.