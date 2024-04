In zo’n draft kiezen de WNBA-teams speelsters uit het universitaire niveau, internationale competities of andere talentbronnen om toe te voegen aan hun team voor het komende seizoen. De teams die het afgelopen seizoen het zwakst presteerden, mogen dan het eerste kiezen. Wanneer een speelster gekozen wordt, dan beschikt de club voor een bepaalde tijd over de rechten van de speelster in kwestie.