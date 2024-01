De Belgische speelster van het jaar viel half november uit met een scheurtje in de pols. Die blessure liep ze op tijdens een samenkomst met de nationale ploeg. Op 20 december hervatte ze de competitie in het EuroCup-duel tegen het Spaanse Cadi La Seu, maar nu is ze dus hervallen. Achter haar deelname aan het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen (8 - 11 februari) staat een groot vraagteken.