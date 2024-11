De tweede helft was rommeliger, met veel balverlies aan beide kanten. Blankenberge kreeg een kans na een misverstand van KVDO-doelman Vercruysse, maar Savaete schoot wild over. In de 70ste minuut was het wel prijs voor de bezoekers. Een vrije trap werd slim voorgegeven en Longueville kopte de bal door naar Hoornaert, die het prachtig afrondde met een magistraal doelpunt: 0-1.