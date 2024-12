De wedstrijd begint evenwichtig. Het blijft lang gelijk en de bezoekers uit de regio Charleroi tonen waarom ze bovenaan het klassement staan. De meest felbevochten punten gaan in de beginfase dan ook naar Tchalou.

Maar in het slot van de eerste set staat Roeselare dan toch op. Met dit felbevochten punt wordt het 23-20 en zetten ze Tchalou net voor rust op een kloofje. Roeselare houdt die voorsprong ook vast en wint de eerste set.

Sterk Roeselare

De tweede set begint opnieuw gelijkopgaand, maar al snel is duidelijk dat Roeselare de betere is. De thuisploeg slaat een kloof en Tchalou lijkt zich te gaan focussen op de derde set.

Alles lijkt erop dat de thuisploeg de overwinning binnen handbereik heeft, want de bezoekers komen tot aan punt 22 geen enkele keer op voorsprong in deze set. Maar met Tchalou ben je nooit klaar en de bezoekers komen in extremis zelfs nog langszij. Het staat plots 2-1 in sets.

Maar Roeselare reageert sterk en bouwt al snel een voorsprong van 11 punten uit. Dat geeft de thuisploeg ook niet meer uit handen. Roeselare wint met 3-1 van Tchalou en sluit als leider het jaar af. Tchalou volgt op een punt, net als Charleroi en Asterix Avo.