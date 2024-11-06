© Mandel United
Deze middag hebben we het droevige nieuws ontvangen van het overlijden van Mario David, bestuurder van Mandel United. Uit respect voor Mario en zijn nabestaanden hebben Mandel United en KM Torhout besloten om de wedstrijd van vandaag niet te laten doorgaan. Een nieuwe speeldatum wordt later bekendgemaakt.
Mario was 55 jaar en is plots overleden in zijn slaap. Onze oprechte deelneming gaat uit naar de familie, vrienden en alle leden van Mandel United in deze moeilijke tijd.
Mario was niet alleen een gewaardeerd bestuurder bij Mandel United, maar ook een gepassioneerde speler en trainer bij KM. Hij speelde 48 wedstrijden en was in 2007 actief als trainer. Zijn inzet en toewijding voor de club en de sport zullen we niet vergeten.
Rust in vrede, Mario.