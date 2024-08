Startloper Doom, die in de finale de plaats innam van Kevin Borlée, ging uitstekend van start en wisselde de stok als tweede aan Helena Ponette. Die kon als derde meegeven met Jonathan Sacoor. Sacoor lanceerde Naomi Van Den Broeck vervolgens als tweede. Die moest in een spannend slot nog twee plekjes prijsgeven.



De Belgian Waffles finishten uiteindelijk als vierde in een nieuwe nationale recordtijd (3:09.36). Nederland begon als vierde aan de slotronde, maar had met Femke Bol nog een serieuze troefkaart in handen.





Tussen de reeksen en de finale mocht elk land een wijziging aan zijn ploeg doorvoeren. Bij de Belgen nam Alexander Doom in de finale de plaats in van Kevin Borlée. De Europese kampioen op de 400 meter sukkelt sinds het EK in Rome een beetje met de adductoren en de pijn is nog niet helemaal verdwenen. Hij mikt in Parijs ook nog op de estafette met de Belgian Tornados, maar is ook op de individuele 400 meter een medaillekandidaat.