Een eerste of tweede plaats in de reeksen volstond voor kwalificatie, en de Belgian Tornados wonnen hun reeks. Ze eindigden voor Nigeria en Jamaica met een tijd van 3:00.09. Het is al voor de 5de keer op een rij dat de mannen van de 4x400m zich plaatsen voor de Spelen. Een Olympische medaille winnen lukte nog niet.

De vrouwen met Helena Ponette uit Oostende konden zich voorlopig nog niet plaatsen. Vannacht treden de Belgian Cheetahs wel nog aan in de herkansingen.