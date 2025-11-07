De basisvijf begon goed aan de wedstrijd en zette meteen een kleine kloof op het terrein. Door sterke invalbeurten van Bethy Mununga en Becky Massey werd het eerste kwart met een dubbele voorsprong in het voordeel van de Cats afgesloten (31-15).

Zelfde elan

In het tweede kwart gingen de Belgian Cats op hetzelfde elan verder. Billie Massey, die na de Olympische Spelen van 2024 een pauze bij de nationale ploeg nam, maakte opnieuw haar intrede en scoorde meteen zes punten. Bij de rust stond het 50-32.

De tweede helft begon eerder moeizaam voor de Belgische basketbalvrouwen. Pas na drie minuten werd er een eerste keer gescoord. In de volgende minuten slaagden de Cats er wel in om hun voorsprong nog verder uit te breiden naar meer dan 20 punten (73-49).

Kapitein neemt ploeg bij de hand

In het vierde kwart scoorden de Belgen iets minder vlot waardoor het 23-23 werd, maar de overtuigende zege kwam niet meer in gevaar. Ze sloten de wedstrijd op een sterke manier af en zo kwam de 96-72-eindzege tot stand.

Kapitein Emma Meesseman nam zoals wel vaker haar ploeg bij de hand in deze wedstrijd en ze scoorde 19 punten op 18 minuten. Ze voegde daar ook nog eens negen rebounds en vijf assists aan toe. Ook Bethy Mununga (12 punten), Billie Massey (12 punten) en Becky Massey (15 punten) haalden de dubbele cijfers. Aan Finse zijde waren Sara Bejedi en Awak Kuier het meest verdienstelijk met respectievelijk 26 en 21 punten achter hun namen.

Automatisch gekwalificeerd

Voor de Belgische basketbalvrouwen was het de eerste interland sinds ze afgelopen zomer hun tweede Europese titel behaalden. Officieel spelen ze kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap in 2027, maar als gastland zijn de Belgen automatisch gekwalificeerd. Ze worden vergezeld in groep H door de andere gastlanden: Finland, Zweden en Litouwen.

Zonder basisvijf

Zondag om 17 uur komen de troepen van bondscoach Mike Thibault opnieuw in actie. Ze maken de verplaatsing naar de Litouwse hoofdstad Vilnius, echter zullen ze het moeten stellen zonder de basisvijf. Julie Allemand, Julie Vanloo, Emma Meesseman, Antonia Delaere en Kyara Linskens krijgen extra rust en zo wordt het uitkijken naar wat de jonge talenten in hun mars hebben. Litouwen won eerder op de dag zijn eerste wedstrijd met 65-87 tegen Zweden. In november 2026 staat het volgende tweeluik in deze EK-kwalificaties op het programma voor de nationale ploeg.

Het Europees kampioenschap vindt plaats van 16 tot 27 juni 2027. De Cats zullen hun groepsfase van het EK in 2027 afwerken in de AFAS Dôme in Antwerpen. Vanaf de kwartfinales zal het toernooi in Vilnius worden afgewerkt.