Vrijdag opende Achel de debatten met 0-3 (16-25, 23-25, 21-25)-winst in Gent. Menen won met 0-3 (18-25, 14-25, 24-26) bij tweedenationaler Zoersel en in een treffen tussen twee clubs uit nationale 1 won Stekene - Sint-Gillis Waas met 1-3 (20-25, 25-13, 24-26, 22-25) bij Marke-Webis Wevelgem. Zaterdag boekte Borgworm een nipte 2-3-zege bij Gent B, dat in nationale 1 uitkomt (20-25, 28-25, 21-25, 25-19, 12-15) en diende Aalst Antwerp een 3-0-nederlaag (25-20, 25-21, 25-15) toe.

