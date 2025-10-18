13°C
Beker van Bel­gië vol­ley­bal : Beker­hou­der Roe­se­la­re, Maas­eik en Haas­ro­de Leu­ven maken kwart­fi­na­les compleet

Knack roeselare

Foto Knack Roeselare via Facebook

Roeselare, Maaseik en Haasrode Leuven hebben zich zondag als laatste clubs voor de kwartfinales van de Beker van België volleybal geplaatst. Bekerhouder Roeselare won met 0-3 bij eerstenationaler Booischot. De setstanden waren 15-25, 22-25 en 15-25.

Maaseik ondervond evenmin problemen op verplaatsing bij eerstenationaler Sint-Antonius Zoersel. Het werd 15-25, 15-25 en 18-25. In de topper tussen Haasrode Leuven en Guibertin trok de thuisploeg met 3-1 aan het langste eind: 25-19, 25-22, 22-25, 25-18.

Menen won ook

Vrijdag opende Achel de debatten met 0-3 (16-25, 23-25, 21-25)-winst in Gent. Menen won met 0-3 (18-25, 14-25, 24-26) bij tweedenationaler Zoersel en in een treffen tussen twee clubs uit nationale 1 won Stekene - Sint-Gillis Waas met 1-3 (20-25, 25-13, 24-26, 22-25) bij Marke-Webis Wevelgem. Zaterdag boekte Borgworm een nipte 2-3-zege bij Gent B, dat in nationale 1 uitkomt (20-25, 28-25, 21-25, 25-19, 12-15) en diende Aalst Antwerp een 3-0-nederlaag (25-20, 25-21, 25-15) toe.

Volley Marke Webis vs Stekene
Sport

Beker van België Volleybal: Menen bekert verder, Marke-Webis uitgeschakeld

Kwartfinales

De kwartfinales worden woensdag 5 november gespeeld. Maaseik staat dan tegenover Haasrode Leuven, Stekene - Sint-Gillis Waas tegenover Borgworm, Achel tegenover Menen en Aalst tegenover Roeselare.

Ben Storme

Knack Volley Roeselare

