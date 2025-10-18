Beker van België volleybal : Bekerhouder Roeselare, Maaseik en Haasrode Leuven maken kwartfinales compleet
Foto Knack Roeselare via Facebook
Roeselare, Maaseik en Haasrode Leuven hebben zich zondag als laatste clubs voor de kwartfinales van de Beker van België volleybal geplaatst. Bekerhouder Roeselare won met 0-3 bij eerstenationaler Booischot. De setstanden waren 15-25, 22-25 en 15-25.
Maaseik ondervond evenmin problemen op verplaatsing bij eerstenationaler Sint-Antonius Zoersel. Het werd 15-25, 15-25 en 18-25. In de topper tussen Haasrode Leuven en Guibertin trok de thuisploeg met 3-1 aan het langste eind: 25-19, 25-22, 22-25, 25-18.
Menen won ook
Vrijdag opende Achel de debatten met 0-3 (16-25, 23-25, 21-25)-winst in Gent. Menen won met 0-3 (18-25, 14-25, 24-26) bij tweedenationaler Zoersel en in een treffen tussen twee clubs uit nationale 1 won Stekene - Sint-Gillis Waas met 1-3 (20-25, 25-13, 24-26, 22-25) bij Marke-Webis Wevelgem. Zaterdag boekte Borgworm een nipte 2-3-zege bij Gent B, dat in nationale 1 uitkomt (20-25, 28-25, 21-25, 25-19, 12-15) en diende Aalst Antwerp een 3-0-nederlaag (25-20, 25-21, 25-15) toe.
Kwartfinales
De kwartfinales worden woensdag 5 november gespeeld. Maaseik staat dan tegenover Haasrode Leuven, Stekene - Sint-Gillis Waas tegenover Borgworm, Achel tegenover Menen en Aalst tegenover Roeselare.