Zowel Marke-Webis als Vamos Stekene haalden vorig jaar de top drie in eerste nationale. Dat het een spannende wedstrijd zou worden, stond vooraf al vast.

De thuisploeg leek in de eerste set wat onder de indruk, terwijl Stekene sterk begon. De bezoekers haalden de set binnen met 20-25.

Marke-Webis herpakte zich in de tweede set en won overtuigend met 25-13. Ook in de derde set hield de ploeg het niveau hoog, al kwamen de Oost-Vlamingen terug in de wedstrijd. Op cruciale momenten wist de thuisploeg echter te scoren. Lambert sloot de set uiteindelijk af met 24-22.

Daarna liep het volledig mis voor de West-Vlamingen, Stekene pakte de overwinning. Kristof Vroman van Marke-Webis reageerde: "Als je 24-22 voorstaat in de derde set, moet je die gewoon pakken. Dan weet je dat we mentaal een knikje krijgen."

Marke-Webis kon niet meer terugkomen. De West-Vlamingen verloren uiteindelijk met 3-1 en zien hun bekeravontuur eindigen.

Hoewel dit bekerverhaal voorbij is, blijft Marke-Webis actief in de West-Vlaamse beker en mikt het in de competitie opnieuw op een hoge positie. Het doel is duidelijk: een plek in de top drie.