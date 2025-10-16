Aanmelden
Beker van Bel­gië: BCO op de val­reep door tegen derdeklasser

Aaron Estrada - BC Oostende

Aaron Estrada © Belga

Filou Oostende heeft met moeite de kwartfinales van de Beker van België bereikt. De landskampioen won woensdagavond met het kleinste verschil van derdeklasser Melsele-Beveren: 85-87.

Oostende had het de hele wedstrijd lastig in Melsele. De derdeklasser startte scherp en leidde na het eerste kwart met 31-26. Ook bij de rust hield de thuisploeg voorsprong: 55-43. In het derde kwart bleef het verschil nagenoeg intact (71-66).

Pas in de slotminuten nam Oostende voor het eerst de leiding en trok het alsnog de overwinning naar zich toe.

Oostende kent vrijdag zijn tegenstander: Guco Lier B of Antwerp Giants. De kwartfinales worden gespeeld in het weekend van 2 januari 2026.

Belga
BC Oostende

