Aaron Estrada © Belga
Filou Oostende heeft met moeite de kwartfinales van de Beker van België bereikt. De landskampioen won woensdagavond met het kleinste verschil van derdeklasser Melsele-Beveren: 85-87.
Oostende had het de hele wedstrijd lastig in Melsele. De derdeklasser startte scherp en leidde na het eerste kwart met 31-26. Ook bij de rust hield de thuisploeg voorsprong: 55-43. In het derde kwart bleef het verschil nagenoeg intact (71-66).
Pas in de slotminuten nam Oostende voor het eerst de leiding en trok het alsnog de overwinning naar zich toe.
Oostende kent vrijdag zijn tegenstander: Guco Lier B of Antwerp Giants. De kwartfinales worden gespeeld in het weekend van 2 januari 2026.
Belga