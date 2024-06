Volgens het onderzoek gaat het om de periode tussen 2018 en 2021. In die jaren zouden er ernstige inbreuken gepleegd zijn op de financiële verslaggeving van de club. Concreet is er volgens de toezichthouder sprake van 'medewerking in het opstellen van een 'onregelmatig gecorrigeerde jaarrekening' in 2018/19 en voor 2019/20 van 'deelname aan boekhoudkundige fraude'. Het dossier is nu overgemaakt aan het parket van Oost-Vlaanderen.

Proflicentie

Een van de taken van de revisor is om bij het uitpluizen van de boeken van KV Oostende een controledossier op te stellen. Voor 18/19 en 19/20 gebeurde dat helemaal niet, in 20/21 liet de revisor zelfs de meest essentiële controlewerkzaamheden niet correct uitvoeren.

Doordat de revisor een onregelmatig gecorrigeerde jaarrekening opmaakte, slaagde KVO er toch in om in die seizoenen het hoofd boven water te houden en een licentie voor het profvoetbal te bemachtigen. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt aan De Tijd dat er een strafonderzoek loopt tegen de ex-revisor van de Kustboys.