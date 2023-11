Oostende herstelde na een zwak eerste kwart (11-24) het evenwicht en ging uiteindelijk met een 47-41 voorsprong de rust in. Ook in de tweede helft was het verschil klein, maar trok Oostende uiteindelijk aan het langste eind.

Damien Jefferson had met 23 punten, negen rebounds en twee assists een groot aandeel in de zege. Bij Oldenburg kon DeWagne Russell de nederlaag, ondanks 21 punten, drie rebounds en elf assists de nederlaag niet afwenden.