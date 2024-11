Na de herneming kwamen de Polen in het derde kwart (12-17) terug, zodat Oostende nog geen vrij spel had, maar uiteindelijk trokken de West-Vlamingen de winst toch over de streep in het slotkwart (16-12). Timmy Allen werd topschutter met 18 punten, een meer dan Chase Audige. Ook Davion Mintz eindigde in de dubbele cijfers (12).

In de andere match van groep B staat het Turkse Aliaga vandaag thuis tegenover het nog ongeslagen Spaanse Malaga. De groepswinnaar stoot rechtstreeks door naar de achtste finales, de nummers twee en drie spelen barrages. Op 3 december trekt Oostende naar Malaga.