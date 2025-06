Een veertiende opeenvolgende landstitel, dat was de inzet zaterdagavond in de Coretec Dôme voor BC Oostende. Nadat het wedstrijd twee en drie in de titelfinales tegen Mechelen had gewonnen, konden de West-Vlamingen het in eigen huis afmaken.

Een uitverkochte zaal in Oostende zag de thuisploeg meteen goed starten, Mechelen had het lastig en moest in het eerste kwart al meteen achtervolgen. Bij 23-16 greep de coach bij Mechelen in, maar de bezoekers zagen toch een 25-19-achterstand op het scorebord staan na het eerste kwart.

Ook in het tweede bleef Oostende domineren. Seppe Willems bracht Mechelen terug tot op vijf punten, maar dan voelde Timmy Allen z’n moment gekomen. Met twee driepunters en een turnover zorgde hij eigenhandig voor 56-43 aan de rust.

Als Mechelen nog aanspraak wou maken op de titel moest het na de rust gebeuren, maar de thuisploeg zette de ‘Kangoeroes’ meteen met de rug tegen de muur. De driepunters vielen langs alle hoeken binnen en Oostende stoomde door richting 65-43. De Coretec Dôme begon de titel al te ruiken.

Een geruststellende voorsprong die Oostende ook niet meer weggaf, de thuisploeg speelde daarna secuur en liet Mechelen nooit meer in de wedstrijd komen. De thuisfans genoten van het laatste kwart en ook de spelers verzorgden op het veld af en toe wat galabasket. Het was aftellen tot de buzzer. 100-76, het feest kon beginnen. Zo mag BCO zijn veertiende landstitel vieren, de 26e in het totaal en met de al gewonnen beker in maart opnieuw een dubbel, de eerste sinds 2021.