Mintz kwam vorig seizoen bij Capital City GO-GO tot een gemiddelde van 10,8 punten, 2,2 rebounds en 2,8 assists per match.

De shooting guard is de vijfde inkomende transfer voor de kampioen van België en de BNXT League, de vierde Amerikaan na Chase Audige, Timmy Allen en Marcus Zegarowski. De jonge Belgische spelverdeler Noah Meeusen (Leuven Bears) was de eerste nieuwkomer deze zomer.