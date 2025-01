Oostende won de eerste wedstrijd van de play-ins op bezoek in Frankrijk met 78-88. De regerende landskampioen kon mits winst in de tweede confrontatie in de eigen COREtec Dôme doorstoten, maar verloor met 67-76.

De beslissing moest dus vallen in de derde en laatste wedstrijd, opnieuw in Nanterre. Na een evenwichtig eerste kwart (20-21) trok Nanterre in het tweede kwart (19-9) het laken naar zich toe voor een 39-30 ruststand.

Oostende knokte in het derde kwart (19-22) terug en ging in het slotkwart (18-19) op dat elan door, maar het lukte niet om de situatie definitief om te keren. Davion Mintz kwam bij de West-Vlamingen tot negentien punten.